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Директор Пугачевой раскрыл правду о ее «разводе» с Галкиным 

Слово и Дело и ещё 1 54 минуты назад
Раскрыта правда о разводе Пугачевой и Галкина
Фото: РИА Новости
Информацию о грядущем разводе Пугачевой и Галкина уже несколько дней обсуждают в Сети.
Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала слухи о разводе артистки с супругом Максимом Галкиным, а экстрасенс Виктор Богданов предрек звездам тихую семейную жизнь.
Директор Пугачевой заявила, что домыслам СМИ верить не стоит: у певицы и юмориста все по-прежнему хорошо.

"Ничего такого не было и нет", — добавила она, комментируя слухи о разводе знаменитостей.

Экстрасенс Виктор Богданов согласился с Чупраковой, отметив, что артистов ждет тихая семейная жизнь. Он рассказала, что Галкин станет для Пугачевой последним мужчиной, и их ждет лишь "небольшое вынужденное расставание", связанное с пиар-ходом. Звезды решат на время разойтись, чтобы подогреть внимание к своим персонам, объяснил ясновидящий в беседе с Daily Storm. По мнению Богданова, певица и юморист не связаны искренними чувствами: их брак договорной и "полностью устраивает обе стороны".
Супруги женаты с 2011 года и воспитывают двух детей — двойняшек Лизу и Гарри. Для ведущего это первый опыт семейной жизни, а Примадонна вышла замуж в пятый раз.
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Комментарии 8
Шоу-бизнес , Виктор Богданов , Максим Галкин , Алла Пугачева
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