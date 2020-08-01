Хаматова высказалась об уходе Гармаша

Хаматова отметила, что новый руководитель «Современника» Виктор Рыжаков пока не успел «показать себя» из-за временного закрытия театра в связи с пандемией коронавируса.

Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит, он выбирает другой путь, — заявила Хаматова РБК.

Она сравнила работу Волчек с деятельностью Рыжакова, отметив, что последний не гонится за модой.

Он имеет в виду «востребованный театр». И есть все шансы сохранить главное, что было в театре — пульсацию времени и честный разговор со зрителем, — указала Хаматова.

По её словам, Гармаш является «блистательным артистом», которому будет рада любая труппа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист РФ Сергей Гармаш принял внезапное решение, согласившись уйти из труппы «Современника». Коллеги актёра не понимают его замысел, поскольку в начале осени Гармаш должен был сыграть главную роль в спектакле «Папа». Свой уход артист обосновал «чудовищной ситуацией» в театре, перемены в нём он назвал неприемлемыми для себя.