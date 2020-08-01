Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хаматова высказалась после ухода Гармаша из «Современника» 

News.ru 1 час назад
Хаматова высказалась об уходе Гармаша
Фото: globallookpress.com
Актриса Чулпан Хаматова рассказала, что не видит «чудовищной» ситуацию в театре «Современник», о которой рассказал артист Сергей Гармаш. Он в открытом письме возмутился обстановкой в театре, сложившейся после смерти худрука Галины Волчек.
Хаматова отметила, что новый руководитель «Современника» Виктор Рыжаков пока не успел «показать себя» из-за временного закрытия театра в связи с пандемией коронавируса.

Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит, он выбирает другой путь, — заявила Хаматова РБК.

Она сравнила работу Волчек с деятельностью Рыжакова, отметив, что последний не гонится за модой.

Он имеет в виду «востребованный театр». И есть все шансы сохранить главное, что было в театре — пульсацию времени и честный разговор со зрителем, — указала Хаматова.

По её словам, Гармаш является «блистательным артистом», которому будет рада любая труппа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист РФ Сергей Гармаш принял внезапное решение, согласившись уйти из труппы «Современника». Коллеги актёра не понимают его замысел, поскольку в начале осени Гармаш должен был сыграть главную роль в спектакле «Папа». Свой уход артист обосновал «чудовищной ситуацией» в театре, перемены в нём он назвал неприемлемыми для себя.
Видео дня. Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
News.ru: последние новости
«Похудел, полысел и пьёт пиво с утра»: СМИ засняли Хабенского «Похудел, полысел и пьёт пиво с утра»: СМИ засняли Хабенского Леонид Якубович решил «по-тихому» отметить 75-летие Леонид Якубович решил «по-тихому» отметить 75-летие Коллеги Сергея Гармаша не поняли его уход из театра «Современник» Коллеги Сергея Гармаша не поняли его уход из театра «Современник»
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Гармаш , Виктор Рыжаков , Галина Волчек , Чулпан Хаматова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все печально»: жена Гармаша о его уходе из «Современника»
«Все печально»: жена Гармаша о его уходе из «Современника»
Нет сил бороться: представитель Гармаша о его уходе
Нет сил бороться: представитель Гармаша о его уходе
«Не нужно выносить сор из избы»: Дроздова об уходе Гармаша
«Не нужно выносить сор из избы»: Дроздова об уходе Гармаша
«Несогласным просто закрыли рот»
«Несогласным просто закрыли рот»
Видео
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
00:12
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
Происшествия Криминал
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Еще одна страна открыла границы для россиян
00:17
Еще одна страна открыла границы для россиян
В мире Статьи
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение