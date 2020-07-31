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«Иногда бандитов замыкало»: Свиридова вспомнила «лихие 90-е» 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Свиридова вспомнила «лихие 90-е»
Фото: Instagram
Певица Алена Свиридова рассказала, как в 1990-е выступала в клубах перед «бандитами и проститутками».

«Бандиты и проститутки часто тусовались в клубах, где мы пели. Иногда бандитов замыкало, и они начинали приставать к певицам», — рассказала Свиридова в интервью «7 Дням».

Она добавила, что ее эта участь миновала, потому что она выглядела юной, и в ее образе «не было никакой развратности».
По словам исполнительницы хитов «Бедная овечка» и «Розовый фламинго», ее песни пробуждали в бандитах «что-то чистое и светлое».

«Они мои песни слушали и чуть ли не рыдали, несли мне цветы и игрушки. И, конечно, говорили: «Если кто будет приставать, ты только скажи», — вспоминает Свиридова.

Ранее, как писал «Рамблер», Алена Свиридова поделилась в соцсетях фотографиями отдыха на летней даче в Керчи и рассказала, что традиционно проводит лето в Крыму со своими братьями и сестрами.
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Шоу-бизнес , Алена Свиридова
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