Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гармаш назвал причину ухода из «Современника» 

РИА Новости 37 минут назад
«Чудовищная ситуация: Гармаш об уходе из Современника
Фото: РИА Новости
Ведущий актер "Современника" Сергей Гармаш заявил, что уходит из театра из-за политики нового руководства и "чудовищной ситуации внутри труппы".
"Несогласным просто закрыли рот"
Ранее источник сообщил РИА Новости, что актер Сергей Гармаш уходит из "Современника". По словам собеседника агентства, Гармаш объявил об этом на закрытом собрании труппы. Причины ухода он объяснил в открытом письме, с которым обратился к коллегам.

"Мне тяжело далось решение уйти из театра. Я прожил здесь счастливых 36 лет. Это мой дом, оставлять который для меня тяжело и больно. Но, осознав и увидев то, куда направлен вектор развития театра, я понял, что должен это сделать", — говорится в открытом письме Гармаша, которое разместил в Facebook ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Гармаш отмечает, что пытался в связи с этим обратиться к властям, вспоминая слова бывшего худрука театра Галины Волчек, которая призывала не позволить "сделать из театра модное место". Гармаш подчеркнул, что "делал это открыто, но услышан не был".
По словам артиста, на сегодняшний день "ситуация внутри труппы чудовищная". Он пишет, что в труппе очевидный раскол, которого не было никогда. С его точки зрения, личную ответственность за раскол несёт худрук "Современника" Виктор Рыжаков.
Он добавил, что доиграет в сентябре объявленные спектакли, после чего покинет труппу.

"Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу. Спасибо за счастье выходить вместе на сцену, за радость взаимного творчества, за тепло и понимание, которое получал от вас всегда", — заключил Гармаш.

Народный артист РФ, ведущий актер "Современника" Сергей Гармаш был принят в труппу в 1984 году, художественным руководителем которой была Галина Волчек. Ее не стало в декабре 2019 года.
Видео дня. Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Последние новости
"Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия "Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии Аверин выстрелил Жигунову в голову Аверин выстрелил Жигунову в голову
Комментарии 18
Шоу-бизнес , Григорий Заславский , Сергей Гармаш , Виктор Рыжаков , Галина Волчек , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жигунов отомстил Аверину
Жигунов отомстил Аверину
Тинькова выписали из больницы
Тинькова выписали из больницы
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Директор Пугачевой ответила на слухи о ее разводе с Галкиным
Директор Пугачевой ответила на слухи о ее разводе с Галкиным
Видео
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
00:12
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
Происшествия
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Еще одна страна открыла границы для россиян
00:17
Еще одна страна открыла границы для россиян
В мире Статьи
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение