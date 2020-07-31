«Чудовищная ситуация: Гармаш об уходе из Современника

Ведущий актер "Современника" Сергей Гармаш заявил, что уходит из театра из-за политики нового руководства и "чудовищной ситуации внутри труппы".

Ранее источник сообщил РИА Новости, что актер Сергей Гармаш уходит из "Современника". По словам собеседника агентства, Гармаш объявил об этом на закрытом собрании труппы. Причины ухода он объяснил в открытом письме, с которым обратился к коллегам.

"Мне тяжело далось решение уйти из театра. Я прожил здесь счастливых 36 лет. Это мой дом, оставлять который для меня тяжело и больно. Но, осознав и увидев то, куда направлен вектор развития театра, я понял, что должен это сделать", — говорится в открытом письме Гармаша, которое разместил в Facebook ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Гармаш отмечает, что пытался в связи с этим обратиться к властям, вспоминая слова бывшего худрука театра Галины Волчек , которая призывала не позволить "сделать из театра модное место". Гармаш подчеркнул, что "делал это открыто, но услышан не был".

По словам артиста, на сегодняшний день "ситуация внутри труппы чудовищная". Он пишет, что в труппе очевидный раскол, которого не было никогда. С его точки зрения, личную ответственность за раскол несёт худрук "Современника" Виктор Рыжаков

Он добавил, что доиграет в сентябре объявленные спектакли, после чего покинет труппу.

"Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу. Спасибо за счастье выходить вместе на сцену, за радость взаимного творчества, за тепло и понимание, которое получал от вас всегда", — заключил Гармаш.

Народный артист РФ, ведущий актер "Современника" Сергей Гармаш был принят в труппу в 1984 году, художественным руководителем которой была Галина Волчек. Ее не стало в декабре 2019 года.