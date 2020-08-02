Little Big стала рекордсменом «Евровидения»

Российские музыканты группы Little Big побили все рекорды за всю историю международного конкурса.
С момента публикации их песни Uno, с которой они должны были выступить в этом году, клип набрал 137 млн просмотров.
«Эта цифра продолжает расти, и до конца года она может дойти до 150 млн», — написано на сайте «Евровидения».
Ранее первое место по количеству просмотров принадлежало израильской певице Нетте. У ее видеоролика Toy («Игрушка») было 134 млн просмотров.
В этом году впервые в истории музыкальный конкурс в «реальном» режиме был отменен.
65-е «Евровидение» должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. На фоне коронавируса шоу решили не проводить.
Как ранее писал «Рамблер», Илья Прусикин, лидер рейв-группы Little Big, рассказал о творческих планах коллектива.
Музыкант считает, что группа вполне может попасть на следующий международный конкурс.