Little Big стала рекордсменом «Евровидения»

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Российские музыканты группы Little Big побили все рекорды за всю историю международного конкурса.

С момента публикации их песни Uno, с которой они должны были выступить в этом году, клип набрал 137 млн просмотров.

«Эта цифра продолжает расти, и до конца года она может дойти до 150 млн», — написано на сайте «Евровидения».

Ранее первое место по количеству просмотров принадлежало израильской певице Нетте. У ее видеоролика Toy («Игрушка») было 134 млн просмотров.

В этом году впервые в истории музыкальный конкурс в «реальном» режиме был отменен.

65-е «Евровидение» должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. На фоне коронавируса шоу решили не проводить.

Музыкант считает, что группа вполне может попасть на следующий международный конкурс.