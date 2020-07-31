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Директор Пугачевой прокомментировала слухи о ее разводе с Галкиным 

Lenta.ru 52 минуты назад
Директор Пугачевой ответила на слухи о ее разводе с Галкиным
Фото: РИА Новости
Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала появившиеся слухи о расставании певицы с ее мужем, телеведущим Максимом Галкиным. Об этом сообщает Daily Storm.
Издание пишет, что в последнее время в прессе появилась информация о том, что Пугачева якобы ушла от Галкина, а сам телеведущий стал проявлять холодность и безразличие к своей супруге.
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Как сказала изданию директор певицы Елена Чупракова, информации о разводе звездной пары верить не стоит.

«Ничего такого не было и нет», — сказала она.

Кроме того, издание приводит слова экстрасенса Виктора Богданова, который пророчит Пугачевой и Галкину тихую семейную жизнь, утверждая, что никакого другого мужчины у Пугачевой не будет. При этом он предсказал паре на 2021 год «небольшое вынужденное расставание», связав его с пиар-ходом.

«Они договорятся побыть немного врозь, а потом вновь воссоединятся. Но это будет лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание», — объяснил Богданов.

Экстрасенс добавил, что союз Пугачевой и Галкина — договорной и «полностью устраивает обе стороны», связав его с большими деньгами и хайпом.
Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. Супруги воспитывают двоих детей — близнецов Лизу и Гарри. Для телеведущего и юмориста это первый брак, для певицы — уже пятый.
Ранее промоутер Евгений Морозов рассказал, что рекордный гонорар, который Алла Пугачева получила за выступление на одном из корпоративов, достигал 400 тысяч евро (более 33 миллионов рублей). По его словам, в среднем участие певицы в мероприятии стоит организаторам около 300-350 тысяч евро.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Виктор Богданов , Евгений Морозов , Максим Галкин , Алла Пугачева
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