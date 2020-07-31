Директор Пугачевой ответила на слухи о ее разводе с Галкиным

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала появившиеся слухи о расставании певицы с ее мужем, телеведущим Максимом Галкиным . Об этом сообщает Daily Storm.

Издание пишет, что в последнее время в прессе появилась информация о том, что Пугачева якобы ушла от Галкина, а сам телеведущий стал проявлять холодность и безразличие к своей супруге.

Как сказала изданию директор певицы Елена Чупракова, информации о разводе звездной пары верить не стоит.

«Ничего такого не было и нет», — сказала она.

Кроме того, издание приводит слова экстрасенса Виктора Богданова , который пророчит Пугачевой и Галкину тихую семейную жизнь, утверждая, что никакого другого мужчины у Пугачевой не будет. При этом он предсказал паре на 2021 год «небольшое вынужденное расставание», связав его с пиар-ходом.

«Они договорятся побыть немного врозь, а потом вновь воссоединятся. Но это будет лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание», — объяснил Богданов.

Экстрасенс добавил, что союз Пугачевой и Галкина — договорной и «полностью устраивает обе стороны», связав его с большими деньгами и хайпом.

Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. Супруги воспитывают двоих детей — близнецов Лизу и Гарри. Для телеведущего и юмориста это первый брак, для певицы — уже пятый.