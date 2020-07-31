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Якубович высказался о деле Ефремова 

Артём Кульша 42 минуты назад
Якубович высказался о деле Ефремова
Фото: РИА Новости
Актера Михаила Ефремова можно вылечить от алкоголизма, если устранить общество и место, которые его затягивали в эту проблему. Об этом журналист Леонид Якубович заявил в эфире RTVI.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.

« (ДТП с участием Ефремова. — Прим. ред.) это трагедия», — заявил сегодня Якубович.

Он высказал мнение, что следует отдельно разобраться в том, как дошло до того, что актер стал систематически злоупотреблять алкогольными напитками. Журналист назвал алкоголизм социальной болезнью, вылечить которую можно, устранив ее корень. Он назвал корнем алкоголизма Ефремова затягивавшие его общество и место. Также Якубович выразил уверенность, что семья и друзья актера знали о его проблеме.
Комментарии
Шоу-бизнес , Леонид Якубович , Михаил Ефремов
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