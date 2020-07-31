Стало известно, кто оплатит долги Боярского за «коммуналку» 

Сын Михаила Боярского Сергей в беседе с корреспондентом «Дни.ру» заявил , что оплатить долги артиста за коммунальные услуги. Для него, по его же словам, это «мелочи».

Ранее выяснилось, что у Михаила Боярского образовалась незначительная задолженность за услуги ЖКХ — около 200 рублей. Примечательно, что взыскать сумму с артиста планируется через судебных приставов, которые уже якобы получили в свое распоряжение исполнительное производство. Сам актер, комментируя ситуацию, отметил, что его «приставы не ищут», а если бы и искали, то не нашли бы, поскольку он уже несколько месяцев вместе с упругой живет на даче Опубликованную в прессе информацию Боярский назвал «травлей».

Сын артиста депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский, комментируя ситуацию, подчеркнул, что его 70-летний отец мог просто забыть о квитанции. При этом парламентарий выразил готовность расплатиться с долгами родителя.

«Это мелочи жизни», — резюмировал он.