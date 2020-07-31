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Стало известно, кто оплатит долги Боярского за «коммуналку» 

Павел Тиунов 48 минут назад
Стало известно, кто оплатит долги Боярского за «коммуналку»
Фото: РИА Новости
Сын Михаила Боярского Сергей в беседе с корреспондентом «Дни.ру» заявил, что оплатить долги артиста за коммунальные услуги. Для него, по его же словам, это «мелочи».
Ранее выяснилось, что у Михаила Боярского образовалась незначительная задолженность за услуги ЖКХ — около 200 рублей. Примечательно, что взыскать сумму с артиста планируется через судебных приставов, которые уже якобы получили в свое распоряжение исполнительное производство. Сам актер, комментируя ситуацию, отметил, что его «приставы не ищут», а если бы и искали, то не нашли бы, поскольку он уже несколько месяцев вместе с упругой живет на даче Опубликованную в прессе информацию Боярский назвал «травлей».
Сын артиста депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский, комментируя ситуацию, подчеркнул, что его 70-летний отец мог просто забыть о квитанции. При этом парламентарий выразил готовность расплатиться с долгами родителя.

«Это мелочи жизни», — резюмировал он.

В феврале, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сын телеведущего Дмитрия Нагиева Кирилл задолжал за коммунальные услуги более 140 тысяч рублей. Кроме того, он не обращает внимания на неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Их у Нагиева-младшего с марта прошлого года накопилось на общую сумму 5 500 рублей.
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Шоу-бизнес , Сергей Боярский , Дмитрий Нагиев , Михаил Боярский , Госдума
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