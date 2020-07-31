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Лариса Удовиченко попала в больницу 

Вероника Полынина 3 минуты назад
Народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу, сообщает телеканал «360».
Актриса обратилась в медучреждение в пятницу днем, врачи диагностировали у нее ушиб тазобедренного сустава, оказали первую помощь и отпустили домой.
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О том, где Удовиченко получила травму, не сообщается.
Лариса Удовиченко снялась более чем в 120 фильмах. Популярность пришла к ней после выхода на экраны телефильма «Место встречи изменить нельзя», где она сыграла роль Маньки-Облигации.
Среди других работ актрисы: «Мэри Поппинс, до свидания!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Зимняя вишня», «Любить по-русски», «Даша Васильева. Любительница частного сыска» и др.
Шоу-бизнес , Видео
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