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Народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу, сообщает телеканал «360».

Актриса обратилась в медучреждение в пятницу днем, врачи диагностировали у нее ушиб тазобедренного сустава, оказали первую помощь и отпустили домой.

О том, где Удовиченко получила травму, не сообщается.

Лариса Удовиченко снялась более чем в 120 фильмах. Популярность пришла к ней после выхода на экраны телефильма «Место встречи изменить нельзя», где она сыграла роль Маньки-Облигации.

Среди других работ актрисы: «Мэри Поппинс, до свидания!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Зимняя вишня», «Любить по-русски», «Даша Васильева. Любительница частного сыска» и др.