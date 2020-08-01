Хабенский полысел и начинает утро с бутылки

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Хабенского поутру застукали с бутылкой пива 

Ирина Лебедева и ещё 2 36 минут назад
Константина Хабенского сфотографировали, когда тот поутру вышел из дома, купил бутылку пива и тут же на улице ее осушил, — рассказываетЭкспресс Газета.
По мнению журналистов, Хабенский сейчас находится в непростой ситуации. Он даже похудел и стал пить пиво по утрам.
Дело в том, что Константин планирует стать руководителем театра Олега Табакова.
Ранее, сразу после смерти Табакова, он уже делал такую попытку, но в итоге во главе театра встал Сергей Женовач, ранее возглавлявший Студию театрального искусства.
10 июля Хабенский на собрании коллектива открыто выступил против Женовача, заявив, что худрук сделал из МХТ «старую машину» вместо «лайнера» и у него нет внятных планов и готовящихся кассовых премьер.
Как ранее писал «Рамблер», по мнению театроведа Алины Поляковой, Хабенский «давно метит» на место руководителя театра.
По ее словам, Хабенского поддержала и вдова Сергея Юрского Наталья Тенякова, сказавшая, что Женовач не любит этот театр.
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Шоу-бизнес , Видео , Константин Хабенский , Наталья Тенякова , Сергей Юрский , Сергей Женовач , Олег Табаков
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