Хабенский полысел и начинает утро с бутылки

Константина Хабенского сфотографировали, когда тот поутру вышел из дома, купил бутылку пива и тут же на улице ее осушил, — рассказывает Экспресс Газета.

По мнению журналистов, Хабенский сейчас находится в непростой ситуации. Он даже похудел и стал пить пиво по утрам.

Дело в том, что Константин планирует стать руководителем театра Олега Табакова

Ранее, сразу после смерти Табакова, он уже делал такую попытку, но в итоге во главе театра встал Сергей Женовач , ранее возглавлявший Студию театрального искусства.

10 июля Хабенский на собрании коллектива открыто выступил против Женовача, заявив, что худрук сделал из МХТ «старую машину» вместо «лайнера» и у него нет внятных планов и готовящихся кассовых премьер.