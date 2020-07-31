«Не нужно выносить сор из избы»: Дроздова об уходе Гармаша 

Народная артистка России, актриса «Современника» Ольга Дроздова выразила уверенность, что Сергей Гармаш не сможет уйти из родного театра.
«Я думаю, что это какая-то наша внутренняя история, в случае с которой сор из избы выносить не нужно. Это случайная история. Он вернется, будет работать и это все не имеет ничего такого пафосного», — заявила она «Газете.ру».
По ее мнению, уход Гармаша не связан с проектом «Диалоги „Современника“. Война и мир», который он раскритиковал в своем обращении к сотрудникам театра.
«Да нет, нет-нет-нет. Что-то произошло у нас внутри театра и все вернется на круги своя», — заверила она.
Как ранее сообщал «Рамблер», Сергей Гармаш, проработавший в «Современнике» 34 года, заявил об уходе из театра из-за «чудовищной ситуации», сложившейся после смерти художественного руководителя Галины Волчек.
«Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — заявил Гармаш.