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«Не нужно выносить сор из избы»: Дроздова об уходе Гармаша 

Вероника Полынина 42 минуты назад
«Не нужно выносить сор из избы»: Дроздова об уходе Гармаша
Фото: РИА Новости
Народная артистка России, актриса «Современника» Ольга Дроздова выразила уверенность, что Сергей Гармаш не сможет уйти из родного театра.

«Я думаю, что это какая-то наша внутренняя история, в случае с которой сор из избы выносить не нужно. Это случайная история. Он вернется, будет работать и это все не имеет ничего такого пафосного», — заявила она «Газете.ру».

По ее мнению, уход Гармаша не связан с проектом «Диалоги „Современника“. Война и мир», который он раскритиковал в своем обращении к сотрудникам театра.

«Да нет, нет-нет-нет. Что-то произошло у нас внутри театра и все вернется на круги своя», — заверила она.

Как ранее сообщал «Рамблер», Сергей Гармаш, проработавший в «Современнике» 34 года, заявил об уходе из театра из-за «чудовищной ситуации», сложившейся после смерти художественного руководителя Галины Волчек.
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«Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — заявил Гармаш.
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Шоу-бизнес , Сергей Гармаш , Ольга Дроздова , Галина Волчек , Газета.Ru
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