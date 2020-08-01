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Сын Алибасова нашел под матрасом отца куклу вуду 

Ura.Ru 39 минут назад
Сын Алибасова сообщил о страшной находке
Фото: ТАСС
Бари Алибасов младший нашел у отца под матрасом куклу вуду. По его словам, за этим стоит супруга отца Лидия Федосеева-Шукшина.

«Кукла заряжена негативной энергией и заложена примерно 2—3 года назад. Как раз, когда они поженились с Шукшиной. И я сейчас начинаю подозревать, что мужья Лидии Николаевны умирали не просто так», — рассказал сын продюсера журналу WomanHit.

Он уточнил, что у куклы проткнута голова и печень. У Бари Алибасова, как напомнил сын, как раз проблемы с головой и печенью.
Ранее сообщалось, что Алибасов, который пропал 5 июня, оказался в одной из психиатрических клиник Москвы. У шоумена оказалось нестабильное состояние из-за принимаемых препаратов. В начале июля сын продюсера рассказал о том, что ему нужно пройти лечение в психиатрической клинике, чтобы вернуть сознание в норму. Однако вероятность того, что мозг его придет в норму крайне мала, уточнил Алибасов младший.
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
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