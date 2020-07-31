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«Все печально»: Жена Гармаша отказалась комментировать его уход из «Современника» 

Вечерняя Москва 1 час назад
«Все печально»: жена Гармаша о его уходе из «Современника»
Фото: Вечерняя Москва
Супруга актера Гармаша считает ситуацию с уходом ее мужа из труппы «Современника» печальной. Об этом Инна Тимофеева заявила в пятницу, 31 июля, в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Конечно, все печально. Попробуйте поговорить с ним, — сказала супруга актера.

Подробности конфликта Инна комментировать отказалась.
Ранее СМИ сообщали, что Сергей Гармаш объявил о своем уходе из театра «Современник». Он обратился к труппе с открытым письмом, в котором объяснил причину расставания с «Современником». Ей стали разногласия вокруг проекта «Диалоги „Современника“. Война и мир», который готовился к юбилею Победы. В театре заявили, что официального заявления об уходе актера нет.
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Шоу-бизнес , Сергей Гармаш , Инна Тимофеева
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