Нет сил бороться: представитель Гармаша о его уходе

Представитель Сергея Гармаша Олег Будрин объяснил причину ухода актера их театра «Современник».

По словам Будрина, это решение связано с новой политикой театра и «небрежным отношением» к истории «Современника» и артистам, проработавшим в нем много лет.

«Он — артист, ни директор, ни худрук. Он может только написать заявление об уходе и объяснить почему, что нет сил бороться», — сказал Будрин телеканалу «Звезда».

Он добавил, что теперь осталось ждать реакции руководства на заявление Гармаша. При этом представитель актера отметил, что без театра он жить не сможет.