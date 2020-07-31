Нет сил бороться: представитель Гармаша о его уходе

Представитель Сергея Гармаша Олег Будрин объяснил причину ухода актера их театра «Современник».
По словам Будрина, это решение связано с новой политикой театра и «небрежным отношением» к истории «Современника» и артистам, проработавшим в нем много лет.
«Он — артист, ни директор, ни худрук. Он может только написать заявление об уходе и объяснить почему, что нет сил бороться», — сказал Будрин телеканалу «Звезда».
Он добавил, что теперь осталось ждать реакции руководства на заявление Гармаша. При этом представитель актера отметил, что без театра он жить не сможет.
Как ранее сообщал «Рамблер», Сергей Гармаш, проработавший в «Современнике» 34 года, заявил об уходе из театра из-за «чудовищной ситуации», сложившейся после смерти художественного руководителя Галины Волчек. «Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — заявил Гармаш.