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Причиной ухода Гармаш назвал «чудовищную ситуацию» в театре после смерти Галины Волчек, руководившей «Современником» на протяжении 30 лет.

«Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены Диалоги, посвящённые юбилею Победы, часть высказываний прозвучавших внутри них я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу», — написал Гармаш.

Речь идет об онлайн-проекте «Диалоги Современника. Война и мир», в которых молодые артисты театра беседовали о Великой Отечественной войне в формате видеоконференций.

По словам Гармаша, эти диалоги «обнародовали от лица театра», а несогласным «просто закрыли рот».

«Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — заявил народный артист.

Как сообщал «Рамблер», Сергей Гармаш был артистом «Современника» на протяжении 36 лет — он был принят в труппу театра в 1984 году сразу после окончания Школы-студии МХАТ.