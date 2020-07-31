Толкалина обнажилась на фото

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина поделилась с подписчиками новыми пикантными снимками.

Кинозвезда опубликовала фотографии на своей официальной странице в социальной сети микроблогов Instagram. На фото артистка запечатлена обнаженной, прикрывающей абсолютно голую грудь лишь ракушками. Она лежит в воде, облокотившись на большую скалу позади. Под постом артистка призналась, что ее любимая сказка — это "Русалочка" Ганса Христиана Андерсена.

"Забрались в камушки на Царской тропе между Гаспрой и Ливадией и хулиганим", — похвасталась она веселым времяпрепровождением в отпуске.

Подписчики оценили фотографии от звезды. Они отметили, что артистка прекрасно выглядит в свои 42 года. Одни сравнили ее с героиней любимого произведения артистки, подчеркнув, что она действительно "сказочно" выглядит, а другие — с Венерой.