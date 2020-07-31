Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

42-летняя Толкалина прикрыла абсолютно голую грудь ракушками 

Слово и Дело 4 часа назад
Толкалина обнажилась на фото
Фото: Instagram
Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина поделилась с подписчиками новыми пикантными снимками.
Кинозвезда опубликовала фотографии на своей официальной странице в социальной сети микроблогов Instagram. На фото артистка запечатлена обнаженной, прикрывающей абсолютно голую грудь лишь ракушками. Она лежит в воде, облокотившись на большую скалу позади. Под постом артистка призналась, что ее любимая сказка — это "Русалочка" Ганса Христиана Андерсена.

"Забрались в камушки на Царской тропе между Гаспрой и Ливадией и хулиганим", — похвасталась она веселым времяпрепровождением в отпуске.

Подписчики оценили фотографии от звезды. Они отметили, что артистка прекрасно выглядит в свои 42 года. Одни сравнили ее с героиней любимого произведения артистки, подчеркнув, что она действительно "сказочно" выглядит, а другие — с Венерой.
Видео дня. Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Слово и Дело: последние новости
Соседи онкобольной Заворотнюк рассказали, как выглядит актриса после болезни Соседи онкобольной Заворотнюк рассказали, как выглядит актриса после болезни Гармаш покинул "Современник" из-за чудовищной ситуации в театре Гармаш покинул "Современник" из-за чудовищной ситуации в театре Вдовец покойной Фриске впервые показал сына певицы Вдовец покойной Фриске впервые показал сына певицы
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Любовь Толкалина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер экс-мэр Калининграда
Умер экс-мэр Калининграда
«Не нужно выносить сор из избы»: Дроздова об уходе Гармаша
«Не нужно выносить сор из избы»: Дроздова об уходе Гармаша
«Грядут выборы»: россияне о задержании граждан РФ под Минском
«Грядут выборы»: россияне о задержании граждан РФ под Минском
Пока вы не уснули: доллар побил рекорд
Пока вы не уснули: доллар побил рекорд
Видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение