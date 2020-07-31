Звезда «Интернов»: «Никому не интересен упавший» 

Актер Дмитрий Шаракоис не благодарен людям, которые поддержали его в социальных сетях. Об этом, как сообщает «СтарХит», он заявил сам.

34-летний Шаракоис, как сообщал «Рамблер», — выпускник Российского института театрального искусства (РАТИ) ГИТИС. Он известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «9 рота», «Никто не знает про секс», «Новая Земля», «Барвиха», «Меч», «Беременный», «Мужчина с гарантией» и «Кавказская пленница!». Наибольшую известность ему принесло исполнение роли Бориса Левина в сериале «Интерны».

Некоторое время назад стало известно, что Шаракоис переехал в Лондон, сначала работал там на стройке, а сейчас работает официантом. На днях он отметил в своем закрытом инстаграме, что множество пользователей социальных сетей стали писать ему слова поддержки, например, называть клевым и милым и молодцом и выражать уверенность, что у него все будет хорошо.

«Не могу сказать, что благодарен вам», — признался Шаракоис.

Он объяснил это тем, что волна интереса к нему — просто цунами, устроенное средствами массовой информации, а многие пользователи социальных сетей заглянули в его инстаграм, просто чтобы понять, что с ним произошло. Также Шаракоис выразил уверенность, что вскоре интерес общественности к нему угаснет.