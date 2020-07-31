Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда «Интернов»: «Никому не интересен упавший» 

Артём Кульша 58 минут назад
Звезда «Интернов»: «Никому не интересен упавший»
Фото: РИА Новости
Актер Дмитрий Шаракоис не благодарен людям, которые поддержали его в социальных сетях. Об этом, как сообщает «СтарХит», он заявил сам.
34-летний Шаракоис, как сообщал «Рамблер», — выпускник Российского института театрального искусства (РАТИ) ГИТИС. Он известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «9 рота», «Никто не знает про секс», «Новая Земля», «Барвиха», «Меч», «Беременный», «Мужчина с гарантией» и «Кавказская пленница!». Наибольшую известность ему принесло исполнение роли Бориса Левина в сериале «Интерны».
Некоторое время назад стало известно, что Шаракоис переехал в Лондон, сначала работал там на стройке, а сейчас работает официантом. На днях он отметил в своем закрытом инстаграме, что множество пользователей социальных сетей стали писать ему слова поддержки, например, называть клевым и милым и молодцом и выражать уверенность, что у него все будет хорошо.

«Не могу сказать, что благодарен вам», — признался Шаракоис.

Он объяснил это тем, что волна интереса к нему — просто цунами, устроенное средствами массовой информации, а многие пользователи социальных сетей заглянули в его инстаграм, просто чтобы понять, что с ним произошло. Также Шаракоис выразил уверенность, что вскоре интерес общественности к нему угаснет.

«Никому не интересен упавший», — объяснил он.

Видео дня. Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Левин , Дмитрий Шаракоис
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
Сын Джигарханяна променял Казаченко на модель из США
Сын Джигарханяна променял Казаченко на модель из США
«Стал похож на маму»: Шепелев показал общего сына с Фриске
«Стал похож на маму»: Шепелев показал общего сына с Фриске
Рыжий из «Иванушек» завел девушку на 30 лет моложе себя
Рыжий из «Иванушек» завел девушку на 30 лет моложе себя
Видео
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
00:12
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
Происшествия
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Еще одна страна открыла границы для россиян
00:17
Еще одна страна открыла границы для россиян
В мире Статьи
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение