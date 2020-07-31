Светлана Бондарчук выходит замуж 

Главный редактор журнала HELLO! Светлана Бондарчук снова выходит замуж, пишут «Дни.ру».
По информации издания, торжество намечено на 15 августа и пройдет в Москве.
Избранником 51-летней Светланы Бондарчук стал директор проектов студии дизайна Bestinspace Design Co Сергей Харченко. Об их романе стало известно в конце прошлого года.
Светлана быстро нашла общий язык с дочерью 45-летнего Сергея от предыдущих отношений — Юнной.
В одном из интервью Бондарчук призналась, что хотела бы иметь детей от Сергея Харченко. Напомним, в браке с Федором Бондарчуком у Светланы родились сын Сергей и дочь Варвара. Сергей Бондарчук-младший уже и сам стал отцом — у него подрастают две дочки.
Как сообщал «Рамблер», бывший муж Светланы Федор Бондарчук в сентябре 2019 года женился на актрисе Паулине Андреевой, которая младше него на 23 года.