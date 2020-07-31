Звезду «Кармелиты» госпитализировали 

Народную артистку России Екатерину Жемчужную , запомнившуюся зрителям по ролям в сериалах «Кармелита» и «Королева Марго» срочно госпитализировали в одну из столичных клиник, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что актриса почувствовала сильное недомогание, находясь в своей московской квартире: у Жемчужной резко повысилось давление, закружилась и сильно заболела голова. Близкие артистки вызвали ей «скорую помощь». Прибывшие по вызову медики решили отвезти женщину в больницу, где ей проведут тщательную диагностику.

Екатерине Жемчужной 76 лет. Она до сих пор работает в музыкально-драматическом театре «Ромэн». Первая широкая известность пришла к ней после исполнения роли Зорицы в фильме «Вечный зов». Также Жемчужная появлялась в эпизодической роли в фильме «Карнавал».