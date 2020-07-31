Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезду «Кармелиты» госпитализировали 

Павел Тиунов и ещё 10 5 минут назад
Звезду «Кармелиты» госпитализировали
Фото: РИА Новости
Народную артистку России Екатерину Жемчужную, запомнившуюся зрителям по ролям в сериалах «Кармелита» и «Королева Марго» срочно госпитализировали в одну из столичных клиник, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что актриса почувствовала сильное недомогание, находясь в своей московской квартире: у Жемчужной резко повысилось давление, закружилась и сильно заболела голова. Близкие артистки вызвали ей «скорую помощь». Прибывшие по вызову медики решили отвезти женщину в больницу, где ей проведут тщательную диагностику.
Екатерине Жемчужной 76 лет. Она до сих пор работает в музыкально-драматическом театре «Ромэн». Первая широкая известность пришла к ней после исполнения роли Зорицы в фильме «Вечный зов». Также Жемчужная появлялась в эпизодической роли в фильме «Карнавал».
Ранее, как сообщал «Рамблер», исполнитель одной из главных ролей в сериале «Кармелита» Максим Щеголев рассказал, почему расстался с главной звездой фильма Юлией Зиминой. По словам артиста, у его возлюбленной был очень сложный характер.
Видео дня. Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Комментарии
Шоу-бизнес , Юлия Зимина , Екатерина Жемчужная , Максим Щеголев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин помочился на улице и получил пулю в пах
Россиянин помочился на улице и получил пулю в пах
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК дают показания
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК дают показания
Игорь Яркевич найден мертвым
Игорь Яркевич найден мертвым
Видео
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
00:12
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
Происшествия
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение