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Малахов раскрыл сеть черных риелторов 

Lenta.ru 1 час назад
В ток-шоу телеведущего Андрея Малахова «Прямой эфир» раскрыли сеть черных риелторов. Расследование корреспондента Ермила Нечаева опубликовано на YouTube.
По словам Малахова, преступники заключали с пенсионерами договоры пожизненной ренты, а потом убивали их с помощью яда. Одна из пенсионерок, Наталья Волотовская, рассказала, что с ней заключали договор, а после помогали продуктами и отремонтировали балкон. Она пояснила, что документы дописывала с представителем фирмы Виталием Деминым.
Корреспондент сообщил, что пожилых людей привлекали через объявления в газетах со «счастливыми стариками с белоснежными улыбками». Одного из подозреваемых задержали полицейские у порога квартиры Волотовской. По предварительным данным, он имел при себе значительную дозу яда. В передаче Малахова Демина назвали руководителем преступной схемы.
Малахов также показал съемку скрытой камерой из нотариальной конторы «Аргумент», которая, как считается, помогала в регистрации сделок с пенсионерами. Корреспондент спросила сотрудников о том, знакомы ли они с Деминым и ведут ли дела по поводу ренты, на что получали только отрицательные ответы. Ведущий рассказал, что на следующий день офис был закрыт, а все упоминания — убраны.
Ранее в эфире ток-шоу Малахова «Прямой эфир» выпустили расследование о 24-летнем бизнес-гуру Артеме Маслове. В выпуске утверждалось, что молодой человек обещал помочь людям стать успешными, получал от них деньги, а затем пропадал.
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Шоу-бизнес , Видео , Андрей Малахов , Артем Маслов
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