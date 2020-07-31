Буквально несколько дней назад стало известно, что у Насти Ивлеевой и рэпера Элджея диагностировали коронавирус. А уже сегодня музыкант показал в stories видео, которое он записывал из кабины «Скорой помощи».

Последним stories рэпер Элджей серьезно обеспокоил своих фанатов. Короткий ролик исполнитель записал, лежа на кушетке в кабине машины «Скорой помощи». Никаких записей Элджей не оставил, лишь наложил на видео эффект в виде летающих бабочек. Поклонники решили, что у музыканта начались осложнения на фоне коронавируса, который у него диагностировали несколько дней назад. Возможно, поэтому исполнителю и пришлось срочно вызывать медиков.

Супруга рэпера Анастасия Ивлеева пока никак не прокомментировала видео мужа. Ранее блогерша сообщала, что они должны пройти процедуру КТ, чтобы убедиться, что вирус не нанес поражения легким. Но в чем причина столь экстренного обращения за помощью, остается загадкой.

Напомним, о болезни пары Ивлеева сообщила подписчикам в соцсетях. По слова Насти, она и Элджей в течение нескольких дней ощущали симптомы простуды, и после взятых анализов у них нашли коронавирус. Более того, заболевание подтвердилось и у родителей блогерши, которые к тому времени гостили у дочери.