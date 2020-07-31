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Соседи Заворотнюк рассказали правду о внешнем виде актрисы 

Алиса Селезнёва 9 минут назад
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Фото: ТАСС
Соседи актрисы Анастасии Заворотнюк, проживающие в элитном коттеджном поселке «Крекшино», рассказали, что больной раком звезде стало значительно лучше. Об этом пишет popcake.tv.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании у Анастасии Заворотнюк и что она проходит лечение в одной из столичных клиник. При этом детали не раскрывались. Весной 2020 года стало известно, что актрисе стало лучше, и она выписана из больницы.
По словам соседей звезды сериала «Моя прекрасная няня» по коттеджному поселку, Анастасия Заворотнюк снова начала улыбаться.

«Настя похудела, у неё снова отросли волосы, она даже улыбалась», — пояснил один из жителей «Крекшино».

Соседи актрисы также подчеркнули, что «она окрепла» и «появился позитивный настрой».

«Мы очень рады, что Насте стало лучше и верим в ее полное исцеление», — отметили они.

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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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