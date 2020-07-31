Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании у Анастасии Заворотнюк и что она проходит лечение в одной из столичных клиник. При этом детали не раскрывались. Весной 2020 года стало известно, что актрисе стало лучше, и она выписана из больницы.