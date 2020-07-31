Соседи поглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности

Соседям актрисы Анастасии Заворотнюк , проживающим в элитном коттеджном поселке "Крекшино", удалось увидеть звезду. По их словам, Настя похудела и у нее снова отросли волосы. Однако актриса улыбается и находится в стабильном состоянии.

Многие отечественные звезды шоу-бизнеса и другие знаменитости сообщали о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" идет на поправку. Изменения начинают происходить во внешности Заворотнюк и ее настроении. Все идет в лучшую сторону.

Соседи также отметили, что Анастасия Заворотнюк прибывает в позитивном настрое. Звезда окрепла и уже готовится к интервью на телевидении. Проживающие в поселке добавили, что верят в ее полное исцеление, передает popcake.tv.