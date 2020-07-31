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Соседи онкобольной Заворотнюк рассказали, как выглядит актриса после болезни 

Слово и Дело 19 минут назад
Соседи поглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Фото: ТАСС
Соседям актрисы Анастасии Заворотнюк, проживающим в элитном коттеджном поселке "Крекшино", удалось увидеть звезду. По их словам, Настя похудела и у нее снова отросли волосы. Однако актриса улыбается и находится в стабильном состоянии.
Многие отечественные звезды шоу-бизнеса и другие знаменитости сообщали о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" идет на поправку. Изменения начинают происходить во внешности Заворотнюк и ее настроении. Все идет в лучшую сторону.
Соседи также отметили, что Анастасия Заворотнюк прибывает в позитивном настрое. Звезда окрепла и уже готовится к интервью на телевидении. Проживающие в поселке добавили, что верят в ее полное исцеление, передает popcake.tv.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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