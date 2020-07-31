Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ведущая «Утра России» Ландер попрощалась со зрителями в прямом эфире 

News.ru 2 часа назад
Ведущая «России 1» попрощалась в прямом эфире
Фото: РИА Новости
Ведущая «Утра России» Елена Ландер попрощалась со зрителями в последнем своём эфире и на своей странице в Instagram. Она пообещала очень скоро поделиться своими планами и проектами.
Ландер навсегда уезжает в Италию, чтобы воссоединиться с мужем.

Я прощаюсь с моим любимым «Утром», но не с вами. Скоро расскажу, почему я приняла такое решение, какие у меня планы и проекты. Чуть не заплакала, конечно, — написала ведущая.

Поклонники по-разному восприняли информацию об уходе Ландер с канала «Россия 1». Одни пожелали удачи, другие написали, что ведущей будет не хватать. Многие подумали, что Елена уже нашла работу за границей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Да, друзья!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Это был заключительный эфир!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я прощаюсь с моим любимым утром, но не с вами. Скоро расскажу, почему я приняла такое решение, какие у меня планы и проекты. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ А пока только одно — если ты оставляешь частичку себя и любишь по-настоящему, расставаться легко. На этой фотографии я, хоть и безумно растрогана подарками моих коллег в последний день эфира и их тёплыми словами, но я чертовски счастлива, что нам было так хорошо вместе эти 6 лет. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Чуть не заплакала, конечно, но я же iron woman 🔥⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Люблю ❤️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #непроспитеглавное #еленаландер

Публикация от  Елена Ландер (@elena_lander)

Вместе с ведущей в Италию едет и её 10-летняя дочь Эстель — она родилась в браке Елены с бизнесменом Томасом Ландером. Обе будут добираться к новому доме через Белоруссию, так как запланированный рейс в Милан был отменён.
Ранее NEWS.ru сообщал, что журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась. ​Ведущая приняла решение переехать в Италию ради семьи, сообщили представители холдинга в социальных сетях.
Видео дня. Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
News.ru: последние новости
Ведущая «Утра России» Ландер попрощалась со зрителями в прямом эфире Ведущая «Утра России» Ландер попрощалась со зрителями в прямом эфире Асмус обвинили в пошлятине за ролик «оргазм после развода» Асмус обвинили в пошлятине за ролик «оргазм после развода» Адвокат семьи погибшего водителя оценил срок рассмотрения дела Ефремова Адвокат семьи погибшего водителя оценил срок рассмотрения дела Ефремова
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Общество , Елена Ландер , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
Видео
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение