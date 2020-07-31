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Хилькевич пожаловалась на мужа 

Артём Кульша и ещё 3 51 минуту назад
Хилькевич пожаловалась на мужа
Фото: РИА Новости
Актрисе Анне Хилькевич непросто дается сохранение привлекательности. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
33-летняя Хилькевич, как сообщал «Рамблер», — выпускница Театрального института имени Щукина. Она известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Даешь молодежь!», «Барвиха», «Золотые», «Елки 2», «Елки 3», «Елки 1914», Елки 5», «Что творят мужчины!», «Остров везения», «Снежная королева 2: перезаморозка», «Все о мужчинах» и «Звоните ДиКаприо!». Наибольшую известность ей принесло исполнение роли Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага».
Вчера Хилькевич опубликовала в своем инстаграме селфи. На фотографии она запечатлела себя в ванной комнате в черном нижнем белье. В подписи к ней актриса рассказала, что муж упрекает ее в пристрастии к подобного рода снимкам.

«Просто он не понимает, как непросто мне это (сохранение привлекательности. — Прим. ред.) дается», — отметила она.

Хилькевич выразила уверенность, что женщинам старше 30 лет и родившим двоих детей, таким как она, поздно говорить о наследственности и пора применять меры — заниматься спортом, правильно питаться, соблюдать режим, ухаживать за собой.

«К чему только мы не прибегаем, чтобы быть в хорошей форме, да, девчулички?» — спросила она подписчиц.

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Шоу-бизнес , Анна Хилькевич
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