Хилькевич пожаловалась на мужа 

Актрисе Анне Хилькевич непросто дается сохранение привлекательности. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.

33-летняя Хилькевич, как сообщал «Рамблер», — выпускница Театрального института имени Щукина. Она известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Даешь молодежь!», «Барвиха», «Золотые», «Елки 2», «Елки 3», «Елки 1914», Елки 5», «Что творят мужчины!», «Остров везения», «Снежная королева 2: перезаморозка», «Все о мужчинах» и «Звоните ДиКаприо!». Наибольшую известность ей принесло исполнение роли Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага».

Вчера Хилькевич опубликовала в своем инстаграме селфи. На фотографии она запечатлела себя в ванной комнате в черном нижнем белье. В подписи к ней актриса рассказала, что муж упрекает ее в пристрастии к подобного рода снимкам.

«Просто он не понимает, как непросто мне это (сохранение привлекательности. — Прим. ред.) дается», — отметила она.

Хилькевич выразила уверенность, что женщинам старше 30 лет и родившим двоих детей, таким как она, поздно говорить о наследственности и пора применять меры — заниматься спортом, правильно питаться, соблюдать режим, ухаживать за собой.