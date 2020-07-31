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Аверин и Жигунов раздразнили фанатов новым фото в постели 

News.ru 5 часов назад
Жигунов показал фото с Авериным в постели
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Максим Аверин и Сергей Жигунов продолжают потешаться над публикой после истории с мнимой перестрелкой. На этот раз Жигунов опубликовал в своём блоге фото связанного Аверина в постели.
Фото было якобы сделано после того, как Аверин выстрелил в коллегу и теперь за это «поплатился». В кадре Аверин лежит на кровати, связанный по рукам и ногам скотчем.

Чтобы больше не стрелял по людям, — подписал снимок Жигунов.

Продюсер высмеял всех, кто поверил в правдивость истории со стрельбой. Поклонники оценили юмор актёров и включились в игру. Некоторые посоветовали Жигунову поставить Аверина в угол. Другие стали предсказывать, как на это фото отреагируют журналисты. «Ну всё! Ждите новые заголовки с сенсациями», написали поклонники.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Максим Аверин выстрелом ранил в голову своего коллегу по творческому цеху Сергея Жигунова. Об этом пострадавший рассказал в Instagram.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , Максим Аверин
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