Айза занималась сексом с женщиной 

Вчера Анохина предложила подписчикам сыграть в игру «Было/не было» — они предлагают ситуацию, она делает признание.

В ходе нее она в том числе призналась, что ей приходилось изменять, лицемерить, врать о чувствах, терять ребенка, врать родителям, заниматься сексом с женщиной, заниматься сексом в море, заниматься сексом в общественном месте, смотреть порнографию с парнем, быть задержанной правоохранительными органами , любить Майами, имитировать оргазм и есть еду, упавшую на пол.

Также певица призналась, что ей не приходилось воровать, кидать людей на деньги, драться с девушкой, врать на своем шоу, пить противозачаточные таблетки, заниматься сексом на крыше высотки, заниматься сексом с бывшим мужем рэпером Гуфом в течение трех последних лет и испытывать чувства к парню или мужу подруги.

Несколько месяцев назад, как сообщал «Рамблер», Анохина начала встречаться с певцом Олегом Майами. В первой половине июля она сообщила, что они расстались, а объяснила это тем, что она ему не подходит.