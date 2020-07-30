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Айза занималась сексом с женщиной 

Артём Кульша 1 час назад
Айза занималась сексом с женщиной
Фото: Instagram
Певица Айза Анохина занималась сексом с женщиной. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
Вчера Анохина предложила подписчикам сыграть в игру «Было/не было» — они предлагают ситуацию, она делает признание.
В ходе нее она в том числе призналась, что ей приходилось изменять, лицемерить, врать о чувствах, терять ребенка, врать родителям, заниматься сексом с женщиной, заниматься сексом в море, заниматься сексом в общественном месте, смотреть порнографию с парнем, быть задержанной правоохранительными органами, любить Майами, имитировать оргазм и есть еду, упавшую на пол.
Также певица призналась, что ей не приходилось воровать, кидать людей на деньги, драться с девушкой, врать на своем шоу, пить противозачаточные таблетки, заниматься сексом на крыше высотки, заниматься сексом с бывшим мужем рэпером Гуфом в течение трех последних лет и испытывать чувства к парню или мужу подруги.
Несколько месяцев назад, как сообщал «Рамблер», Анохина начала встречаться с певцом Олегом Майами. В первой половине июля она сообщила, что они расстались, а объяснила это тем, что она ему не подходит.
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Шоу-бизнес , Гуф , Айза Анохина , МВД
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