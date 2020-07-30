Семенович рассказала о проблемах из-за груди 

Певица и телеведущая Анна Семенович не стесняется того, что уменьшила размер груди, и не жалеет, что рассказала об этом публично. Об этом она сама сообщила «Телепрограмме».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Семенович призналась, что врачи диагностировали у нее гипертрофию молочных желез, гигантомастию, и она перенесла операцию по уменьшению их размера.

«Не жалею (что рассказала об этом. — Прим. ред.)», — сообщила она вчера.

Семенович рассказала, что тем признанием пыталась убедить женщин, которые столкнулись с тем же диагнозом, не стесняться этого и не бояться хирургического вмешательства, если для этого есть медицинские показания, а также относиться к себе с иронией.

«Мне приходит огромное количество сообщений от женщин с такой же проблемой. Я узнала, что женщин, у которых избыточно большая грудь, очень много», — добавила она.

В мае Семенович опубликовала в своем инстаграме фотографию, на которой запечатлена в купальнике на пляже, когда ей было около 12 лет. В подписи к снимку она отметила, что тогда у нее не было груди и ей даже в это не верится.