«Терпение заканчивается»: Прилучный обматерил фанатов из-за Муцениеце 

Актер Павел Прилучный выругался матом на подписчиков, которые снова заговорили о разрыве с Агатой Муцениеце . Гневные комментарии актер оставил под своим постом в Instagram, который опубликовал в четверг, 30 июля.

Фанаты Прилучного продолжают надеяться на возвращение Агаты Муцениеце к Павлу. Некоторые поклонники пары уверены, что актер любит бывшую жену, и эти чувства взаимны.

— Вы с ума все посходили там! Женщина, придите в адекват! — ответил на это Прилучный.

Когда другая фанатка попыталась в очередной раз «вразумить» актера, он не сдержался и предложил ей застрелиться. Последующие комментарии Прилучный писал в нецензурной форме. Мат в своей речи он оправдал закончившимся терпением. Подписчики сделали другой вывод — после развода с Муцениеце Павел снова начал пить, поэтому он так отвечает на комментарии своих преданных фанатов.

Напомним, Прилучный и Муцениеце сообщили о решении развестись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в соцсети Instagram. Официально пара развелась 15 июня 2020 года. Суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров — на заседание они не пришли.