Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат возмутился словами о Ефремове-алкоголике 

Вероника Полынина 53 минуты назад
Адвокат возмутился словами о Ефремове-алкоголике
Фото: РИА Новости
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев возмутился тому, что общественность считает актера алкоголиком.
По словам защитника, у Ефремова нет проблем с алкоголем. Как и многие россияне, он употребляет спиртное время от времени.
«Ну а то, что выпивает иногда, так разве он единственный в России употребляет алкоголь? Я сам как адвокат иногда употребляю.

Почему вы утверждаете, что у него алкоголизм? Вы ему наливали?» — приводит его слова «Телепрограмма».

Как сообщал «Рамблер», в четверг Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года и отказал его адвокатам в ходатайстве о ежедневных двухчасовых прогулках для актера.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Комментарии 8
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение