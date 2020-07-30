Адвокат возмутился словами о Ефремове-алкоголике 

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев возмутился тому, что общественность считает актера алкоголиком.

По словам защитника, у Ефремова нет проблем с алкоголем. Как и многие россияне, он употребляет спиртное время от времени.

«Ну а то, что выпивает иногда, так разве он единственный в России употребляет алкоголь? Я сам как адвокат иногда употребляю.

Почему вы утверждаете, что у него алкоголизм? Вы ему наливали?» — приводит его слова «Телепрограмма».

Как сообщал «Рамблер», в четверг Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года и отказал его адвокатам в ходатайстве о ежедневных двухчасовых прогулках для актера.