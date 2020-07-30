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Дайнеко вернулась в Россию спустя 4 месяца 

Вероника Полынина 1 час назад
Дайнеко вернулась в Россию спустя 4 месяца
Фото: РИА Новости
Певица Виктория Дайнеко вернулась в Россию из США, где провела 4,5 месяца из-за пандемии коронавируса.
Дайнеко рассказала в Instagram, что давно пыталась улететь из США, но никак не могла попасть на вывозные рейсы, которые пользовались огромным спросом.
При этом, по словам певицы, были и другие способы улететь — через Турцию, Европу или Белоруссию, — однако логистика показалась ей слишком сложной для путешествия с 4-летней дочерью.
Виктория рассказала, что им с дочерью «каким-то чудом» удалось попасть на гуманитарный рейс после сообщения авиакомпании об отмене коммерческого рейса в августе, на который у нее был куплен билет.

«Буквально утром в день вылета нам сообщили новость и мы бегом помчали в аэропорт (спасибо всем, кто помогал и не давал мне паниковать, как я это умею), наши билеты на отменённый рейс зачли и ничего не приходилось покупать дополнительно», — поделилась она.

Теперь Виктории Дайнеко предстоит двухнедельная самоизоляция, после которой, по ее словам, она сможет обнять родителей.

«В моей жизни это абсолютный рекорд проведённого времени в другой стране. В общей сложности получилось 4,5 месяца — вместо того чтобы прилететь 10 апреля, мы оказались дома в конце июля», — добавила певица.

Как писал «Рамблер», с 15 июля Роспотребнадзор отменил требование об обязательной 14-дневной изоляции для россиян и иностранцев, прибывающих в Россию регулярными рейсами. При этом пассажиров вывозных рейсов по-прежнему будут отправлять на карантин.
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Шоу-бизнес , Виктория Дайнеко , Роспотребнадзор , США
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