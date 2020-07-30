Дайнеко вернулась в Россию спустя 4 месяца 

Дайнеко рассказала в Instagram , что давно пыталась улететь из США, но никак не могла попасть на вывозные рейсы, которые пользовались огромным спросом.

При этом, по словам певицы, были и другие способы улететь — через Турцию, Европу или Белоруссию, — однако логистика показалась ей слишком сложной для путешествия с 4-летней дочерью.

Виктория рассказала, что им с дочерью «каким-то чудом» удалось попасть на гуманитарный рейс после сообщения авиакомпании об отмене коммерческого рейса в августе, на который у нее был куплен билет.

«Буквально утром в день вылета нам сообщили новость и мы бегом помчали в аэропорт (спасибо всем, кто помогал и не давал мне паниковать, как я это умею), наши билеты на отменённый рейс зачли и ничего не приходилось покупать дополнительно», — поделилась она.

Теперь Виктории Дайнеко предстоит двухнедельная самоизоляция, после которой, по ее словам, она сможет обнять родителей.

«В моей жизни это абсолютный рекорд проведённого времени в другой стране. В общей сложности получилось 4,5 месяца — вместо того чтобы прилететь 10 апреля, мы оказались дома в конце июля», — добавила певица.