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Звезда «Папиных дочек» показал себя в инвалидном кресле 

News.ru и ещё 2 20 минут назад
Звезда «Папиных дочек» показал себя в инвалидном кресле
Фото: ru.wikipedia.org /«Киноконстанта» - Официальный сайт сериала, Добросовестное использование
Актёр Михаил Казаков, сыгравший в «Папиных дочках» Полежайкина, шокировал фанатов снимком в инвалидном кресле. Фото он опубликовал в Instagram.
Поначалу поклонники актёра решили, что это какая-то постановка, но позже действительно оказалось, что дело более серьёзное. В инвалидном кресле Казаков побудет некоторое время: ему поставили титановые пластины в ноги. После операции ему трудно ходить.

ЛФК и УФП в одном бульоне, просто добавь воды, — подписал снимок актёр.

Сейчас Казаков проходит процесс реабилитации. Уже в первые дни после выписки из больницы он приступил к работам на садовом участке. Актёр умалчивает, где мог так сильно повредить ноги. Несмотря на это, фанаты желают ему скорейшего выздоровления и просят поберечь себя.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российскому актёру Михаилу Казакову, попавшему в реанимацию с множеством переломов, вставили в ноги пластины. Операция состоялась несколько дней назад, её проводили в одной из больниц Твери.
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Шоу-бизнес , Михаил Казаков
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