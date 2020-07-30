Поклонники не узнали располневшую Лану Дель Рей 

Звезда в очень коротких джинсовых шортах попала в объектив папарацци. Увидеть стройную исполнительницу такой поклонники не ожидали. Они принялись бурно обсуждать певицу.

Многие поклонники знают Лану Дель Рей , как талантливую и очень привлекательную внешне исполнительницу. На время пандемии ей, как и многим артистам, пришлось немного отойти от дел и обосноваться в собственном особняке.

Поклонники с нетерпением ждут от нее новых хитов, но поехать в студию, записать новый трек и снять на него клип, звезда не может. Певица соблюдает предписанные карантинные меры и редко покидает свое жилище. Именно поэтому, она не частая героиня светских публикаций.

На днях папарацци все-таки удалось заснять исполнительницу. Девушка явно собиралась в дорогу и постаралась одеться так, как было удобно ей. Звезда выбрала обычную футболку, джинсовые шорты, кеды и классическую бейсболку. Обязательным атрибутом экипировки стала маска. Ее звезда надела уже перед входом в магазин.

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Поклонники обратили внимание, что на снимках артистка выглядит очень полной. Как удалось узнать американским журналистам, за время самоизоляции знаменитость поправилась на 10 кг.

Поклонники, которые наблюдают за Ланой давно, знают, что проблемы с лишними килограммами у нее периодически появлялись. Единственное, что их удивляет: набирая вес, звезда никогда не сверкает целлюлитом. Его у нее попросту нет. Бедра и ягодицы, несмотря на полноту, всегда выглядят упругими.

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Увидев новые формы певицы, пользователи сети активно принялись обсуждать ее. Больше всего были удивлены русскоязычные слушатели, ведь Википедия твердит — Лана весит 54 кг.