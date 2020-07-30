Моргенштерн поставил ультиматум известному рэперу

Моргенштерн готовит новый фит с неким таинственным артистом. На грядущий релиз у рэпера большие планы и сам Алишер называет трек — «коллаборацией года». Но есть одно «Но».

Засекреченный исполнитель игнорит Моргена последние две недели и не выходит на связь. Об этом рэпер сам заявил в Instagram, поставив коллеге ультиматум:

Это моё второе обращение к нашему многоуважаемому серьезному артисту, если в течении суток со мной никто не связывается, я просто беру трек и выкидываю на площадки! Я не буду указывать тебя, как второго артиста! А на самом деле чел, спасибо, мне даже не пришлось ничего придумывать, чтобы хайпа нагнать!

Естественно фанаты строят предпложения, кто он — этот засекреченный гость и большинство сходятся во мнении — Тимати , о возможном сотрудничестве с которым Моргенштерн говорил пару недель назад.

«Даю еще сутки, и если в течении этих суток, со мной никто не связывается, я выкидываю трек на площадки, мне нужно будет твоё согласие, я не на помойке себя нашёл. Иди в суд, блокируй трек, мне всё равно»

Остается только дождаться премьеры.