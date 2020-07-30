Родственники избили известного режиссера 

Лауреат Каннского фестиваля режиссёр Таисия Игуменцева обратилась к медикам с травмами, полученными в результате ссоры с родственниками, сообщает Telegram-канал Mash. Полиция проводит проверку.

Журналисты отмечают, что медики диагностировали 31-летнего режиссера ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника и ушиб носа.

Вместе с тем телеканал РЕН ТВ сообщает , что Игуменцева в настоящий момент находится на 21-й неделе беременности, а травму спины она получила из-за падения в своей квартире. Режиссер сама обратилась в «скорую помощь». Госпитализация ей не понадобилась.

Ранее, как сообщал «Рамблер», столичный юрист Едена Федосеева заявила, что её избили во время отдыха в одном из отелей в Алуште. Женщина подчеркнула, что в один из вечеров выпила в баре алкогольный коктейль, затем пришла в свой номер и уснула, а проснулась вся избитая, лежа в крови на асфальте. Она полагает, что в напиток ей подмешали какое-то средство, вызвавшее в организме сильнейшую интоксикацию.