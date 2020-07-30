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Варнава станцевала с бывшим 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Варнава станцевала с бывшим
Фото: личный архив
Юмористка Екатерина Варнава и ее бывший жених танцор Константин Мякиньков вместе станцевали. Видеозапись этого Варнава опубликовала в своем инстаграме.
Варнава и Мякиньков, как сообщал «Рамблер», начали встречаться примерно в 2014 году. В 2017-м юмористка объявила о помолвке с ним, а в мае 2020-го — о расставании. Она объяснила разрыв помолвки наступлением периода, когда обоим стало необходимо двигаться дальше, и сообщила, что они остаются в потрясающих отношениях. Вчера Варнава опубликовала в инстаграме ролик, на котором танцует вместе с Мякиньковым.

«Открыли тикток-лавку. "Переспелая" версия в @perespelie. #танцысvа», — написала она в подписи к нему.

«Переспелая» версия видео отличается от первой ракурсом съемки и присутствием комика Евгения Бороденко на заднем плане, а на других роликах с указанным хештегом Варнава танцует одна и с разными людьми, например, с коллегами Натальей Еприкян, Марией Кравченко и Александром Гудковым.
В мае Варнава сообщила, что встретила свою любовь за кулисами телешоу «Танцы со звездами», в котором принимает участие, но не назвала имя возлюбленного.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
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Шоу-бизнес , Мария Кравченко , Екатерина Варнава , Константин Мякиньков , Александр Гудков , Наталья Еприкян
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