Варнава станцевала с бывшим 

Варнава и Мякиньков, как сообщал «Рамблер», начали встречаться примерно в 2014 году. В 2017-м юмористка объявила о помолвке с ним, а в мае 2020-го — о расставании. Она объяснила разрыв помолвки наступлением периода, когда обоим стало необходимо двигаться дальше, и сообщила, что они остаются в потрясающих отношениях. Вчера Варнава опубликовала в инстаграме ролик, на котором танцует вместе с Мякиньковым.

«Открыли тикток-лавку. "Переспелая" версия в @perespelie. #танцысvа», — написала она в подписи к нему.

Марией Кравченко и Александром Гудковым. «Переспелая» версия видео отличается от первой ракурсом съемки и присутствием комика Евгения Бороденко на заднем плане, а на других роликах с указанным хештегом Варнава танцует одна и с разными людьми, например, с коллегами Натальей Еприкян

В мае Варнава сообщила, что встретила свою любовь за кулисами телешоу «Танцы со звездами», в котором принимает участие, но не назвала имя возлюбленного.