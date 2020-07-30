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Собчак назвала идиотами всех, кто держит сбережения в рублях 

Ura.Ru 45 минут назад
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами тех, кто хранит свои сбережения в рублях. Такое заявление она сделала после падения российской валюты в четверг.

«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Свое высказывание она сопроводила скриншотом с финансового портала Investing.com, на котором видно, что курс доллара вырос на 80 копеек (+1,11%) до 73,38 рубля, а курс евро поднялся на 67 копеек (+0,79%) и достиг отметки 86,27 рубля.
На момент публикации новости, по данным Московской биржи, курс доллара вырос на 85 копеек, до 73,21 рубля. Курс евро поднялся на 62 копейки — до 86,23. Курс евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля. Российская валюта снижается на фоне негативных настроений на внешних рынках. Курс рубля по отношению к евро падает восьмой день подряд, а по отношению к доллару — седьмой.
Ранее аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский заявил, в ближайшее время нацвалюту могут ждать колебания. Он предположил, что рубль может просесть к августу, пишет «Царьград».
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Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Голубовский , Ксения Собчак , Царьград ТВ
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