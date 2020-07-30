Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами тех, кто хранит свои сбережения в рублях. Такое заявление она сделала после падения российской валюты в четверг.

«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Свое высказывание она сопроводила скриншотом с финансового портала Investing.com, на котором видно, что курс доллара вырос на 80 копеек (+1,11%) до 73,38 рубля, а курс евро поднялся на 67 копеек (+0,79%) и достиг отметки 86,27 рубля.

На момент публикации новости, по данным Московской биржи, курс доллара вырос на 85 копеек, до 73,21 рубля. Курс евро поднялся на 62 копейки — до 86,23. Курс евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля. Российская валюта снижается на фоне негативных настроений на внешних рынках. Курс рубля по отношению к евро падает восьмой день подряд, а по отношению к доллару — седьмой.