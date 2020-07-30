«Еще остались идиоты?»: Собчак оскорбила россиян 

Телеканал «Царьград» заявил , что журналистка Ксения Собчак назвала идиотами 80 процентов российских вкладчиков, хранящих сбережения в российской валюте.

Как сообщал «Рамблер», ранее Собчак https://t.me/bloodysx/5547 обратила внимание на рост курсов доллара и евро — до 73,38 рубля и 86,27 рубля соответственно.

«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат своииденьги в рублях в России», — так журналистка прокомментировала эту новость (орфография и пунктуация автора сохранены)

«Царьград» обратил внимание, что доля валютных вкладов в России составляет около 20 процентов: в банках находятся 31,5 триллиона рублей, из них в долларах — 6,2 триллиона. Таким образом, доля вкладов в рублях доходит до 80 процентов.