Почему Тимати ушел из Блэк Стар

Известный рэп-исполнитель Тимати, который основал лейбл Black Star, принял решение уйти из него. Как отметил сам артист, у него давно появилось желание все поменять. При этом большая армия поклонников интересуется, почему Тимати на самом деле ушел из Блэк Стар?
Рэпер Тимур Юнусов, которого все знают как Тимати, удивил сообщением о выходе из организованного им в 2006 году лейбла. Все последние новости в 2020 году поклонники узнают из его Instagram. Эта заметка тоже появилась на личной странице артиста.
По словам певца, он решил сам рассказать о случившемся, чтобы в СМИ не появилась искаженная информация, которая возникает на основе домыслов и комментариев. Тимати сам оповестил общественность о своем решении.
По его словам, решение ухода из Black Star было принято не резко. Оно достаточно взвешенное, поскольку были переговоры с партнерами, которые вели совместную работу более 20 лет, изменили музыкальный рынок, создали оригинальный бренд.
Главная специализация компании — музыка, что прославило ее не только в пределах страны. Еще бренд открыл дорогу в шоу-бизнес многим молодым талантам.
С чем связан выход из лейбла
Говоря о причинах ухода из компании, рэп-исполнитель добавил, что его коллегам важно находиться в деле как в Google
, Amazon
, а самому Тимати больше по душе система руководителя Tesla Илона Маска.
По словам артиста, коллектив перевоплотился в группу компаний. А это привело к потере той оригинальности, которая была раньше. Основной акцент ставился на оборотах, статистических данных и остальной бюрократической работе, без которой не может существовать ни одна успешная фирма.
Как поделился Тимати, жизнь непредсказуема, поэтому никто не может знать, сколько осталось времени. Это и приводит к желанию успеть как можно больше.
На создание бренда артист потратил 15 лет, но сделал вывод, что хочет продвигаться самостоятельно. При этом у него уже есть опыт в подобной работе. Начав действовать самостоятельно, он знает, что нужно делать для продвижения к успеху.
По рассказу Тимати, сейчас у него статус «независимого агента», который имеет торговые знаки. Сегодня на нем нет ответственности за артистов Black Star. При этом исполнитель все же сохранил доли и права во многих проектах фирмы.
Это касается ресторанов Black Star Burger. А часть проектов, в том числе Black Star Fitness, полностью перешла в его распоряжение.
В конце своего поста рэп-исполнитель выразил благодарность коллегам, с которыми работал в течение многих лет. При этом заявил, что у него давно появилось желание все начать заново.
Как упомянул Тимати, в его жизни произойдут большие перемены. Ему нравятся вызовы судьбы, поскольку они позволяют всегда быть в тонусе. Как пообещал поклонникам рэпер, на большую часть их вопросов даст ответы альбом, который будет выпущен уже в сентябре.
Генеральный директор Блэк Стар Павел Курьянов
тепло вспомнил работу с Тимати, написав пост в Инстаграм. Руководитель отметил, что в творческой сфере лейбл будет сильно обновлен.
Тимур Юнусов начинал как участник команды Децла и выпускник «Фабрики звезд». В 2006 году открыл Блэк Стар. В том же году поклонники услышали первый альбом, который имел такое же название. С Тимати работали многие звезды. Среди них Джиган, Егор Крид
, Леван Горозия
, Клава Кока
.
Артист объяснил свое решение по-своему и поделился с планами на будущее. Об истинных причинах, почему Тимати ушел из лейбла Блэк Стар, остается только догадываться.