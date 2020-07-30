Почему Тимати ушел из Блэк Стар

Известный рэп-исполнитель Тимати , который основал лейбл Black Star, принял решение уйти из него. Как отметил сам артист, у него давно появилось желание все поменять. При этом большая армия поклонников интересуется, почему Тимати на самом деле ушел из Блэк Стар?

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Рэпер Тимур Юнусов, которого все знают как Тимати, удивил сообщением о выходе из организованного им в 2006 году лейбла. Все последние новости в 2020 году поклонники узнают из его Instagram. Эта заметка тоже появилась на личной странице артиста.

По словам певца, он решил сам рассказать о случившемся, чтобы в СМИ не появилась искаженная информация, которая возникает на основе домыслов и комментариев. Тимати сам оповестил общественность о своем решении.

По его словам, решение ухода из Black Star было принято не резко. Оно достаточно взвешенное, поскольку были переговоры с партнерами, которые вели совместную работу более 20 лет, изменили музыкальный рынок, создали оригинальный бренд.

Главная специализация компании — музыка, что прославило ее не только в пределах страны. Еще бренд открыл дорогу в шоу-бизнес многим молодым талантам.

С чем связан выход из лейбла

Говоря о причинах ухода из компании, рэп-исполнитель добавил, что его коллегам важно находиться в деле как в Google Amazon , а самому Тимати больше по душе система руководителя Tesla Илона Маска.

По словам артиста, коллектив перевоплотился в группу компаний. А это привело к потере той оригинальности, которая была раньше. Основной акцент ставился на оборотах, статистических данных и остальной бюрократической работе, без которой не может существовать ни одна успешная фирма.

Как поделился Тимати, жизнь непредсказуема, поэтому никто не может знать, сколько осталось времени. Это и приводит к желанию успеть как можно больше.

На создание бренда артист потратил 15 лет, но сделал вывод, что хочет продвигаться самостоятельно. При этом у него уже есть опыт в подобной работе. Начав действовать самостоятельно, он знает, что нужно делать для продвижения к успеху.

По рассказу Тимати, сейчас у него статус «независимого агента», который имеет торговые знаки. Сегодня на нем нет ответственности за артистов Black Star. При этом исполнитель все же сохранил доли и права во многих проектах фирмы.

Это касается ресторанов Black Star Burger. А часть проектов, в том числе Black Star Fitness, полностью перешла в его распоряжение.

Планы на будущее

В конце своего поста рэп-исполнитель выразил благодарность коллегам, с которыми работал в течение многих лет. При этом заявил, что у него давно появилось желание все начать заново.

Как упомянул Тимати, в его жизни произойдут большие перемены. Ему нравятся вызовы судьбы, поскольку они позволяют всегда быть в тонусе. Как пообещал поклонникам рэпер, на большую часть их вопросов даст ответы альбом, который будет выпущен уже в сентябре.

Леван Горозия, Клава Кока. Тимур Юнусов начинал как участник команды Децла и выпускник «Фабрики звезд». В 2006 году открыл Блэк Стар. В том же году поклонники услышали первый альбом, который имел такое же название. С Тимати работали многие звезды. Среди них Джиган, Егор Крид