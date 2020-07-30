Умер один из основателей The Roots

Умер один из основателей американской хип-хоп-группы The Roots Malik B (настоящее имя — Малик Абдул Басит). Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте коллектива.

Дебютный альбом The Rooors под названием Organix! вышел в 1993 году и разошелся тиражом 150 тысяч копий. Артист работал с коллективом над первыми четырьмя пластинками, а затем покинул группу и занялся сольной карьерой. После ухода из The Roots он продолжал периодически сотрудничать с музыкантами.