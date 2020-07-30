Ведущая "России 1" уволилась и покидает страну

У себя в Instagram она пообещала, что займется "новыми проектами".

В июне 2019 года Елена Ландер вышла замуж за итальянца по имени Фабио. Из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в последний раз она виделась с супругом в конце зимы.