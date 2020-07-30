Ведущая "России 1" уволилась и покидает страну

Ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер уволилась и покидает страну, подтвердили в Facebook телеканала.
Фото: putnik/wikipedia.computnik/wikipedia.com
Она переедет в Италию, чтобы воссоединиться с мужем.
"Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы "Утро России", покинула телеканал. Телеведущая решила переехать в Италию поближе к семье", — говорится в сообщении.
У себя в Instagram она пообещала, что займется "новыми проектами".
В июне 2019 года Елена Ландер вышла замуж за итальянца по имени Фабио. Из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в последний раз она виделась с супругом в конце зимы.