Раскрыты заработки участников «Дома-2»

Ксения Собчак , будучи ведущей телестройки «Дом-2», получала $100 тыс. В проекте будущий кандидат в президенты России проработала восемь лет.

Самый большой гонорар, по его словам, был у Виктории Бони , которая получала по $8 тыс.

А сейчас на «Доме-2» ведущие — тот же Влад Кадони получает максимум 140 тысяч рублей в месяц, — сказал Солнцев.

Максимальный доход участника шоу на сегодня составляет 140–150 тыс. рублей. Каждый новичок изначально проводит испытательный срок в два месяца, на это время он получает по 17 тыс. рублей в месяц. Затем уже среди новеньких распределяют ставки. Самые яркие участники получают от 70 до 150 тыс. рублей. К тому же им достаются бонусы за рекламу: участники проекта могут «по бартеру» получать новую одежду, пользоваться услугами косметологов и пластических хирургов.

Ксения Бородина ко всему прочему успешно зарабатывает на рекламе. Один её рекламный пост стоит более 500 тыс. рублей. Сейчас телеведущая активно рекламирует интернет-магазины с доставкой товаров на дом.

Что касается Ольги Бузовой, она занимает вторую строчку в рейтинге Forbes самых успешных российских звёзд в возрасте до 40 лет. Доход телеведущей оценён в 2,7 млн рублей.