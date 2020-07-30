Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ узнали, сколько платят ведущим и участникам «Дома-2» 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Раскрыты заработки участников «Дома-2»
Фото: globallookpress.com
Ксения Собчак, будучи ведущей телестройки «Дом-2», получала $100 тыс. В проекте будущий кандидат в президенты России проработала восемь лет.
Ольга Бузова и Ксения Бородина получают за шоу по $30 тыс. в месяц. А ещё десять лет назад ведущим платили по $5 тыс., рассказал бывший участник телестройки Рустам Солнцев в интервью KP.RU.
Самый большой гонорар, по его словам, был у Виктории Бони, которая получала по $8 тыс.

А сейчас на «Доме-2» ведущие — тот же Влад Кадони получает максимум 140 тысяч рублей в месяц, — сказал Солнцев.

Максимальный доход участника шоу на сегодня составляет 140–150 тыс. рублей. Каждый новичок изначально проводит испытательный срок в два месяца, на это время он получает по 17 тыс. рублей в месяц. Затем уже среди новеньких распределяют ставки. Самые яркие участники получают от 70 до 150 тыс. рублей. К тому же им достаются бонусы за рекламу: участники проекта могут «по бартеру» получать новую одежду, пользоваться услугами косметологов и пластических хирургов.
Ксения Бородина ко всему прочему успешно зарабатывает на рекламе. Один её рекламный пост стоит более 500 тыс. рублей. Сейчас телеведущая активно рекламирует интернет-магазины с доставкой товаров на дом.
Что касается Ольги Бузовой, она занимает вторую строчку в рейтинге Forbes самых успешных российских звёзд в возрасте до 40 лет. Доход телеведущей оценён в 2,7 млн рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и актриса Лариса Гузеева резко отреагировала, когда журналисты попросили её прокомментировать слухи о том, что она станет ведущей реалити-шоу «Дом-2». Ведущая «Давай поженимся!» опровергла слухи.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
News.ru: последние новости
Боярский прокомментировал свои долги на сайте приставов Боярский прокомментировал свои долги на сайте приставов Брат Кузьмина рассказал, как певец ушёл от Пугачёвой к американке Брат Кузьмина рассказал, как певец ушёл от Пугачёвой к американке Асмус обвинили в пошлятине за ролик «оргазм после развода» Асмус обвинили в пошлятине за ролик «оргазм после развода»
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Другое , Рустам Солнцев , Виктория Боня , Влад Кадони , Ксения Собчак , Ксения Бородина , Лариса Гузеева , Ольга Бузова , Forbes , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цепкало покинул Белоруссию
Цепкало покинул Белоруссию
Вильфанд предсказал «войну севера с югом» в России
Вильфанд предсказал «войну севера с югом» в России
Стало известно мнение Путина о правительстве Мишустина
Стало известно мнение Путина о правительстве Мишустина
Скандального врио в Хабаровском крае тянет в космос
Скандального врио в Хабаровском крае тянет в космос
Видео
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение