Глызин прокомментировал слухи о своей смерти 

Певец Алексей Глызин заявил, что был очень удивлен распространившимися в СМИ слухами о своей смерти. Об этом он рассказал изданию «Собеседник».
По словам артиста, «во время смерти он был жив».
«Как еще мне нужно реагировать? Если это хайп, то уже совсем за гранью добра и зла. Я этого не понимаю. Даже не знаю, как прокомментировать. Знаете, есть такая примета: «Если тебя похоронили — значит, ты будешь долго жить!» Буду так расценивать публикации о моей смерти», — отметил он.
Музыкант, выступивший на «Славянском базаре» в Витебске, подчеркнул, что не собирается умирать в ближайшее время и следит за своим здоровьем.
«Во время пандемии многих моих коллег охватила паника. А я спокойно отношусь к происходящему. Главное сейчас разгрузить мозги, набраться здоровья и с новыми силами отправиться на гастроли. Пандемия дала нам возможность сделать выводы и оценить все, что происходит вокруг», — подчеркнул он.
Как писал «Рамблер», ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты из-за коронавируса оказались в «чудовищной» ситуации. По его словам, кризис коснулся даже самых востребованных, и все они сейчас «практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить». Продюсер за свои слова подвергся резкому осуждению, в том числе и со стороны представителей шоу-бизнеса.