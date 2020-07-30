Глызин прокомментировал слухи о своей смерти 

«Как еще мне нужно реагировать? Если это хайп, то уже совсем за гранью добра и зла. Я этого не понимаю. Даже не знаю, как прокомментировать. Знаете, есть такая примета: «Если тебя похоронили — значит, ты будешь долго жить!» Буду так расценивать публикации о моей смерти», — отметил он.