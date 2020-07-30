Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа сумма гонораров Михаила Ефремова в театре 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Названа сумма гонораров Ефремова в театре
Фото: Иван Кудряшов, VK
Отмечается, что за каждую репетицию актер получал по 10 тысяч рублей.
В театре «Современник» Михаил Ефремов с 2016 по 2020 год заработал более 32 миллионов рублей. Это данные государственных контрактов.
По информации «Российской газеты», актер заключал контракты на сумму от 900 тысяч до 7,7 миллиона рублей. За одну постановку в Москве Ефремов получал по сто тысяч рублей, на гастролях — по двести. Также оплачивалась каждая репетиция актера — он получал по 10 тысяч рублей.
В «Современнике» рассказали, что пока не собираются заменять Ефремова в спектаклях, в которых он задействован.

«Давайте дождемся решения суда», — сказала пресс-секретарь театра Елена Волкова.

Предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, которое должно было пройти в среду, 29 июля, отложено. Причиной стала неявка адвокатов артиста.
ТК «Звезда»: последние новости
Названа сумма гонораров Михаила Ефремова в театре Названа сумма гонораров Михаила Ефремова в театре Актер Герчаков рассказал о состоянии Елены Кондулайнен Актер Герчаков рассказал о состоянии Елены Кондулайнен Жигунов рассказал, как его «расстрелял» Аверин Жигунов рассказал, как его «расстрелял» Аверин
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Елена Волкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
В Минск стягивают войска
В Минск стягивают войска
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Собчак высмеяла кадры задержания «вагнеровцев»
Собчак высмеяла кадры задержания «вагнеровцев»
Видео
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
01:08
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
Происшествия В мире
Обманул детектор лжи: кто ответит за смерть студентки
00:58
Обманул детектор лжи: кто ответит за смерть студентки
Происшествия Статьи
Поезд потерпел крушение в США
00:36
Поезд потерпел крушение в США
В мире Происшествия
Противоречит Уставу ООН: CNN приписал Курилы Японии
00:21
Противоречит Уставу ООН: CNN приписал Курилы Японии
В мире Статьи
В Минск стягивают войска
00:28
В Минск стягивают войска
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение