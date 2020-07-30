Названа сумма гонораров Ефремова в театре

Отмечается, что за каждую репетицию актер получал по 10 тысяч рублей.

В театре «Современник» Михаил Ефремов с 2016 по 2020 год заработал более 32 миллионов рублей. Это данные государственных контрактов.

По информации «Российской газеты», актер заключал контракты на сумму от 900 тысяч до 7,7 миллиона рублей. За одну постановку в Москве Ефремов получал по сто тысяч рублей, на гастролях — по двести. Также оплачивалась каждая репетиция актера — он получал по 10 тысяч рублей.

В «Современнике» рассказали, что пока не собираются заменять Ефремова в спектаклях, в которых он задействован.

«Давайте дождемся решения суда», — сказала пресс-секретарь театра Елена Волкова.

Предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, которое должно было пройти в среду, 29 июля, отложено. Причиной стала неявка адвокатов артиста.