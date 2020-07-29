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Филипп Киркоров рассказал, что делал во время режима самоизоляции 

RT на русском 1 час назад
«Я наконец-то рассмотрел своих детей»
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров рассказал, что делал во время режима самоизоляции.

«Я наконец-то рассмотрел своих детей», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Киркорова, в последние годы он приходил домой, когда дети уже спали, поэтому ждал отпуск в январе и июне, чтобы пообщаться подольше — отправиться с Аллой-Викторией и Мартином в Болгарию или поехать по летним музыкальным фестивалям.
Кроме того, артист сообщил, что из-за пандемии он не поехал в тур по Прибалтике, а тур по Германии перенесли на 2022 год.
Ранее актриса Ирина Безрукова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Ирина Безрукова , "Российская газета"
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