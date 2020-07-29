Певец Филипп Киркоров рассказал, что делал во время режима самоизоляции.

«Я наконец-то рассмотрел своих детей», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Киркорова, в последние годы он приходил домой, когда дети уже спали, поэтому ждал отпуск в январе и июне, чтобы пообщаться подольше — отправиться с Аллой-Викторией и Мартином в Болгарию или поехать по летним музыкальным фестивалям.

Кроме того, артист сообщил, что из-за пандемии он не поехал в тур по Прибалтике, а тур по Германии перенесли на 2022 год.