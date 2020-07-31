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Сын Джигарханяна сменил Казаченко на модель из США 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Сын Джигарханяна променял Казаченко на модель из США
Фото: st_jigar/instagram.com
Приёмный сын Армена Джигарханяна Степан после расставания с Ольгой Казаченко закрутил роман с моделью из Нью-Йорка. Девушка отличается от предыдущей пассии Степана более спокойным характером, а внешне сильно похожа на Ольгу.
Новая подружка пасынка Актёра — блондинка с соблазнительными формами, но Степан не спешит её показывать. У пары много общего — например, страсть к путешествиям, пишет «Собеседник».
Новые отношения 54-летний приёмный сын Джигарханяна не комментирует, ссылаясь на печальный опыт.

Ничего комментировать не буду. Личная жизнь на то и личная, чтобы ее не афишировать. Однажды я уже рассказал о своих отношениях на всю страну. И вы сами знаете, что из этого получилось, — сказал Степан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын народного артиста РФ Армена Джигарханяна Степан сообщил, что расстался с бывшей супругой певца Вадима Казаченко Ольгой. По его словам, расставание прошло без скандалов, сейчас он живёт в американском Лас-Вегасе один.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Вадим Казаченко , Армен Джигарханян , Ольга Казаченко , ИД "Собеседник" , Нью-Йорк , США
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