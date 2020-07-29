На ведущих «Давай поженимся!» ополчились из-за лжи 

Бывшая участница шоу «Давай поженимся!» Юлия Гусева , которую заподозрили в попытке устроить сеанс черной магии в рамках программы, записала видео на YouTube и обвинила ведущих во лжи.

По словам Гусевой, на шоу «морально потрошат» участников и манипулируют ими. Однако она несколько раз приняла участие в программе.

Участница шоу рассказала, что в ходе съемок ведущая Лариса Гузеева зачитала измененные фрагменты из письма, которое она отправила редакторами программы, в том числе и то, что «жених должен подстраиваться под привычки и поведение Юлии».

При этом Гусева уверяет, что она писала прямо противоположное — жених не должен подстраиваться под нее. Также по ее словам, Лариса Гузеева акцентировала внимание на том, что мужчина должен помогать невесте финансово. При этом сама Гусева утверждает, что писала, что мужчина может это делать по своему желанию, но это совершенно не обязательно.

В своем ролике она показала оригинал письма, где этих фраз нет. Также, по словам девушки, ее постоянно пытались перебивать, обвиняли в клевете.

«Человека психологически травмируют, ведущие готовы на все ради рейтингов, на все ради кровожадного получения энергии страданий любыми способами. Им не важно, кто перед ними, главное — человека «распилить»», — уверена она.

«Рамблер» писал, что ранее Гузеева в эфире «Давай поженимся!» заявила, что у 40-летних женщин нет шансов выйти замуж. Она объяснила это тем, что современные мужчины хотят жениться только на молодых.