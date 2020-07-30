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«Исполнила свою мечту!» Больная «короной» Ивлеева купила суперкар за 20 млн рублей 

Passion.ru и ещё 3 39 минут назад
Больная «короной» Ивлеева похвасталась авто за 20 млн
Фото: Instagram
Настя Ивлеева, сидящая в самоизоляции после диагностированного у нее коронавируса, сделала себе шикарный подарок. Она приобрела Lamborghini Aventador мощностью 740 лошадиных сил.
Блогер похвасталась покупкой в Instagram и поделилась эмоциями с подписчиками, отметив, что ее распирает от гордости, что она сама заработала на такую дорогую машину.
«Сегодня уникальный день! Сегодня, я исполнила свою мечту! О Lamborghini Aventador я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно! Но нет ничего невозможного!

Меня распирает от гордости, потому что я сама! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это самостоятельно!

Я хочу поделиться с вами: вы мои друзья, вы моя семья, вы моя аудитория, вы мои единомышленники, и я расту у вас на глазах. Кто-то это принимает, а кто-то нет! Тем не менее, я счастлива делиться радостными новостями и всем новым, что происходит в моей жизни.
Мечтайте друзья, дерзайте, никого не слушайте, боритесь, вдохновляйтесь и обязательно достигайте! 740 л.с.», — написала Ивлеева в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня уникальный день! Сегодня, я исполнила свою МЕЧТУ!💔 О Lamborghini Aventador😱 я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно! Но, нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что «Я САМА»! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но, это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это САМОСТОЯТЕЛЬНО!👊🏽 Я хочу поделиться с ВАМИ. Вы мои друзья, вы моя семья, вы моя аудитория, вы мои единомышленники и я расту у вас на глазах🙏🏽 Кто-то это принимает, а кто-то нет! Тем не менее, я счастлива делиться радостными новостями и всем новым, что происходит в моей жизни. Мечтайте друзья, дерзайте, никого не слушайте, боритесь, вдохновляйтесь и обязательно достигайте! Это охуенное чувство ахахах❤️ 740 л.с. 🔥🤤

Публикация от  НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

И тут же Настя опубликовала свое фото 10-летней давности, чтобы наглядно показать, как изменилась ее жизнь за последние годы.
www.instagram.com/agentgirl/
Стоимость Lamborghini Aventador начинается от 20 млн рублей, но свою машину Ивлеева купила с рук и ее цена должна быть ниже. Прежним владельцем суперкара был бизнесмен Артур Зеленый, который в социальной сети сам рассказал, что его автомобиль теперь принадлежит Ивлеевой.
«Горжусь», — написал в комментарии муж Насти Алексей Узенюк (Элджей). Кстати, ему на день рождения блогер сделала шикарный подарок — эксклюзивные часы за 7 млн рублей, инкрустированные драгоценными камнями (рэпер хвалился презентом в Instagram).
Однако у некоторых подписчиков дорогая покупка Ивлеевой вызвала негодование. Они написали, что на эти деньги можно было бы купить маме шикарную квартиру.
Несколько дней назад Настя показала, как ее мама реагирует на красивую раковину в шикарном доме дочери. Пользователи Сети тут же выяснили, что родительница блогера долгое время жила в стесненных условиях. Ивлеева ответила, что копит матери на квартиру.
Сейчас Настя, Алексей и их родители вместе лечатся от коронавируса: о самочувствии членов своей семьи телеведущая рассказывает в социальных сетях.
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Алексей Узенюк
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