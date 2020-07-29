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Ивлееву затравили за покупку Lamborghini 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Ивлееву затравили за покупку Lamborghini
Фото: Instagram
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева похвасталась в Instagram новенькой Lamborghini Aventador и встретила волну «хейта» от подписчиков.
Ивлеева рассказала, что мечтала о Lamborghini со студенческих лет и смогла самостоятельно осуществить свою мечту.

«Меня распирает от гордости! Потому что «Я САМА»! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но, это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это САМОСТОЯТЕЛЬНО!» — написала она.

В комментариях подписчики вспомнили один из недавних выпусков видеоблога Ивлеевой, в котором она показывала зрителям квартиру ее мамы в Ленинградской области. Квартира, где выросла Ивлеева и до сих пор живут ее мама и брат, обладает очень скромными размерами, а в ванной комнате даже нет места для раковины.

«Все жду когда мамочке дом уже купишь и покажешь», «Интересно посмотреть на мамин дом, в сравнении со всеми этими цацками должен быть замок», «У мамы уже есть раковина?», «Мамина раковина вышла из чата», — написали комментаторы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анастасия Ивлеева предложила своим подписчикам в Instagram оставить комментарий к посту в аккаунте телеканала «Пятница», чтобы вернуть ее в программу «Орел и решка». За день пост собрал почти 600 тысяч комментариев.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева
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