Шоу «Дом-2»: стали известны гонорары участников

Зарплаты участников и ведущих «Дома-2» заметно сократились за 16 лет существования телешоу, пишет «Комсомольская правда».
Как выяснило издание, когда ведущей проекта была Ксения Собчак, ей платили 100 тысяч долларов в месяц. Тогда же популярные участники проекта Ольга Бузова, Рустам Солнцев и другие получали по 5 тысяч долларов ежемесячно. Самая большая зарплата среди участников была у Виктории Бони — 8 тысяч долларов.
В настоящее время расценки значительно скромнее: по слухам, ведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова за «Дом-2» и «Бородина против Бузовой» получают не более 30 тысяч долларов в месяц — их зарплата зависит от количества съемочных дней.
Заработок менее звездных ведущих, к примеру, Влада Кадони, составляет 140 тысяч рублей ежемесячно.
Герои телестройки, попадая в эфир, проходят двухмесячный испытательный срок, во время которого им платят лишь 17 тысяч рублей. Позже их заработок варьируется от 70 до 150 тысяч рублей — чем скандальнее герой, тем выше зарплата.
Звезда «Дома-2» Степан Менщиков, вернувшийся в проект, в настоящее время довольствуется зарплатой в 150 тысяч рублей, а 10 лет назад зарабатывал 5 тысяч долларов.
Как сообщал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что актриса Лариса Гузеева согласилась вести «Дом-2» «за большие деньги». Первые выпуски «Дома-2» с участием Гузеевой якобы готовились к эфиру с 1 сентября. Позже телеведущая опровергла эти слухи.