Шоу «Дом-2»: стали известны гонорары участников

Зарплаты участников и ведущих «Дома-2» заметно сократились за 16 лет существования телешоу, пишет «Комсомольская правда».

В настоящее время расценки значительно скромнее: по слухам, ведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова за «Дом-2» и «Бородина против Бузовой» получают не более 30 тысяч долларов в месяц — их зарплата зависит от количества съемочных дней.

Заработок менее звездных ведущих, к примеру, Влада Кадони, составляет 140 тысяч рублей ежемесячно.

Герои телестройки, попадая в эфир, проходят двухмесячный испытательный срок, во время которого им платят лишь 17 тысяч рублей. Позже их заработок варьируется от 70 до 150 тысяч рублей — чем скандальнее герой, тем выше зарплата.

Звезда «Дома-2» Степан Менщиков , вернувшийся в проект, в настоящее время довольствуется зарплатой в 150 тысяч рублей, а 10 лет назад зарабатывал 5 тысяч долларов.